На Рівненщині під час обшуків копи вилучили понад 100 кілограмів бурштину

У Рівненській області під час шести обшуків вилучено понад 100 кілограмів бурштину та вироби з нього.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, у суботу, 3 жовтня, службовці Володимирецького відділення поліції за процесуального керівництва Сарненської місцевої прокуратури провели п’ять санкціонованих обшуків у селищі Володимирець та один — у населеному пункті району.

Зазначається, що за місцем проживання шістьох осіб, причетних до незаконного зберігання та переробки бурштину, виявлено понад 100 кілограмів каменю-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також готові вироби з нього.

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Вилучене направлять на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). Передбачене нею максимальне покарання — позбавлення волі на строк від двох до трьох років.