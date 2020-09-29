CБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до однієї з азійських країн

Служба безпеки України блокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину до однієї з азійських країн.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ

Зазначається, що у межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області.

Співробітники СБ України задокументували, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» та «Львів».

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каміння, 263 кг необробленого каменя загальною вартістю майже 4 мільйони гривень. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп’ютерну техніку та інші підтверджуючі матеріали протиправної діяльності.

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Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.