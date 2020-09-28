СБУ блокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо жителів Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників.

“Учасники угруповання реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік”, -йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Фото: СБУ