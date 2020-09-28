СБУ блокувала схему реалізації фальсифікованих ліків на мільйони гривень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У межах кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо жителів Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії. Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників.
“Учасники угруповання реалізовували підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 мільйонів гривень на рік”, -йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове слідство.
Фото: СБУ