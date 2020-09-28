Під час спецоперації Служба безпеки України затримала у Київській області лідера організованого злочинного угруповання на спробі вбивства столичного бізнесмена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, раніше засуджений за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів уродженець однієї з країн Близького Сходу організував озброєну групу. Зловмисники намагалися пограбувати і вбити одного з підприємців Києва. Для цього лідер банди планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, в якому він перевозив 200 тисяч доларів США, та заволодіти готівкою.

СБУ запобігла вбивству київського бізнесмена / Фото: СБУ

Зазначається, що для попередження злочину оперативник Служби безпеки України, який перебував у авто бізнесмена, спільно з іншими співробітниками СБУ і спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний супротив правоохоронцям.

“Під час обшуків за місцем проживання учасників банди правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну та холодну зброю”, - поінформували у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Заходи проводились спільно з управлінням карного розшуку Національної поліції Київської області під процесуальним керівництвом прокуратури Києво-Святошинського району.