СБУ запобігла вбивству київського бізнесмена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою версією слідства, раніше засуджений за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів уродженець однієї з країн Близького Сходу організував озброєну групу. Зловмисники намагалися пограбувати і вбити одного з підприємців Києва. Для цього лідер банди планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, в якому він перевозив 200 тисяч доларів США, та заволодіти готівкою.СБУ запобігла вбивству київського бізнесмена / Фото: СБУ
Зазначається, що для попередження злочину оперативник Служби безпеки України, який перебував у авто бізнесмена, спільно з іншими співробітниками СБУ і спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний супротив правоохоронцям.
“Під час обшуків за місцем проживання учасників банди правоохоронці вилучили вибухівку, вогнепальну та холодну зброю”, - поінформували у відомстві.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.
Заходи проводились спільно з управлінням карного розшуку Національної поліції Київської області під процесуальним керівництвом прокуратури Києво-Святошинського району.