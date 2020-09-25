СБУ блокувала незаконний видобуток бурштину на території державного лісгоспу

Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького держлісгоспу і затримала угруповання чорних копачів.

За даними досудового слідства, незаконний промисел організували жителі кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Видобутий «сонячний камінь» ділки реалізовували місцевим перекупникам.

Зазначається, що на місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угрупування. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли видобути під час «зміни».

У ході вилучення технологічного обладнання і бурштину місцеві жителі намагалися чинити спротив співробітникам СБУ

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, обсягів протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних у незаконному промислі.