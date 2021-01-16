У Франції палії вежі 5G залишили без зв’язку 1,5 мільйона осіб

У Франції борці із новітньою технологію мобільного зв’язку і передачі даних 5G влаштовують пожежі на вежах, де встановлене телекомунікаційне обладнання.

Останній інцидент стався 11 січня поблизу міста Лімож на заході Франції, повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

У результаті навмисного підпалу 230-метрової вежі без телевізійного і радіосигналу упродовж кількох днів залишилося 1,5 млн населення департаменту. Також було пошкоджено обладнання оператора мобільного зв’язку.

Зазначається, що обладнання для технології 5G на цій вежі не розміщувалося.

Відповідальність за пожежу взяли на себе анонімні учасники організації «Комітет за заборону 5G», яка оголосила «війну» телекомунікаційній технології п'ятого покоління.

Кілька пожеж на телекомунікаційних вежах сталися у Франції навесні минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з 18 листопада 2020 року телекомунікаційні оператори розпочали надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.

Ліцензії на застосування технології 5G у частотному діапазоні 3,4-3,8 ГГц отримали чотири провідні французькі компанії: SFR, Bouygues Telecom, Free М та Orange.

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За ліцензійними угодами оператори зобов’язані сплатити до державного бюджету 2,789 млрд євро до 2034 року. Окрім цього, введена річна плата за доступ до частот, на яких працює 5G.

У Франції діє активний супротив, зокрема, на рівні керівництва багатьох муніципалітетів та політичних партій «лівих» і «зелених» щодо запровадження 5G. Серед головних аргументів противників нової комунікаційної технології – нібито недостатня вивченість щодо впливу на здоров’я людей та негативні наслідки для довкілля.