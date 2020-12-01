Для смартфонів на Android представили чіп з 5G-модемом

Американська компанія Qualcomm представила новий чіп Snapdragon 888 для смартфонів із операційною системою Android.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У чіпі встановлений модем, що підтримує мережу 5G, покращену візуалізацію графіки та покращені можливості штучного інтелекту для таких речей, як розпізнавання обличчя та зображень.

У компанії заявили, що компанії Xiaomi, Oppo та Motorola планують використовувати Snapdragon 888 у своїх смартфонах, які будуть представлені наступного року.

Зазначається, що наразі Qualcomm конкурує з компаніями Apple, Samsung та Huawei, які також мають власне виробництво чипів.

Як повідомляв Укрінформ, у липні компанія Qualcomm представила технологію для зарядки смартфонів Qualcomm® Quick Charge™ 5, яка заряджає пристрої до 50% за п’ять хвилин.

Фото: Qualcomm