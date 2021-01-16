У світі зафіксували понад 94,3 мільйона випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 16 січня зафіксували понад 94,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 67,3 мільйона осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 94 315 331 випадок COVID-19, зокрема 2 017 913 – летальних, одужали 67 346 640 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 31 239 нових випадків, загинула 1 281 особа.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (24 102 429), Індія (10 543 659) та Бразилія (8 394 253).