В Японії залучать резервні фонди для фінансової підтримки барів і ресторанів

Уряд Японії залучає свої резервні фонди для виплати дотацій барам і ресторанам, котрі зменшать години роботи через коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Уряд країни визначив суму приблизно в 110 млрд доларів в якості резервів, які можуть витрачатися без схвалення парламентом у 2020 фінансовому році.

Невикористаними залишилися близько 61,7 млрд доларів, з них 7,1 млрд підуть на виплати дотацій барам і ресторанам в Токіо і в 10 інших префектурах, які виконують прохання про закриття до 8 години вечора.

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Ці заклади отримуватимуть максимально близько 580 доларів на день.

Як передавав Укрінформ, з 14 січня в Японії діє режим надзвичайного стану в 11 префектурах країни. Також уряд заборонив в'їзд з усіх іноземних держав з 28 грудня до кінця січня через поширення нового штаму коронавірусу.

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