Туреччина та Греція знову зустрінуться на переговорах в Брюсселі

Турецька та грецька делегація зустрінуться наступного тижня в Брюсселі для вирішення ситуації в Східному Середземномор’ї у ключі «розмежування і запобігання інцидентам».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«Очікується, що наступного тижня військові делегації Греції та Туреччини відновлять технічні перемовини в штаб-квартирі НАТО», - повідомляє телеканал.

На зустрічі йтиметься про погодження процесу «розмежування і запобігання інцидентам» між ЗС Туреччини та Греції в Східному Середземномор'ї.

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Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.

Раніше, 6 листопада, Європейський Союз оголосив про рішення продовжити на рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

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Санкційний режим був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

Великий раунд міждержавних турецько-грецьких переговорів, на якому йтиметься про ситуацію в Східному Середземномор’ї та кіпрське врегулювання, заплановано на 25 січня у Стамбулі.