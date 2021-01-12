Туреччина та Греція відновлюють переговори щодо Середземного моря

У Стамбулі 25 січня відбудеться черговий раунд турецько-грецьких переговорів, на якому йтиметься про ситуацію в Східному Середземномор’ї та кіпрське врегулювання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення МЗС Туреччини.

«61-й раунд дослідницьких переговорів відбудеться у Стамбулі 25 січня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у понеділок вдень глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Анкара запропонувала неофіційну зустріч у форматі 5+1, сторонами якої будуть ООН, частини Кіпру та країни-гаранти.

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Він нагадав, що до 2015 року було проведено 60 зустрічей, під час цих дослідницьких переговорів було створено понад 5 тисяч сторінок документів.

Зустріч у Стамбулі 25 січня буде передувати неформальній зустрічі у форматі 5+1.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.

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Раніше, 6 листопада, Європейський Союз оголосив про рішення продовжити на рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

На початку грудня цього року глави держав та урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі погодили нові санкції проти Туреччини.

Острів Кіпр розділений з 1974 року, коли у липні турецькі війська зайняли близько 37% території острова. Це стало причиною поділу острова на дві відособлені частини, такий стан зберігається дотепер.