Ізраїль та Греція уклали масштабну оборонну угоду

Греція та Ізраїль уклали угоду в галузі оборони, що передбачає будівництво ізраїльською компанією льотної академії для грецьких військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Загальна вартість угоди - 1,68 млрд доларів, її називають найбільшою угодою в оборонній сфері між двома країнами.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w — Ministry of Defense (@Israel_MOD) January 5, 2021

Угода передбачає створення ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems льотної академії для Військово-повітряних сил Греції.

Також документом передбачається закупівля десяти літаків Aermacchi M-346 та обслуговування американських T-6, які вже є на озброєнні. Крім того, тренування та логістична підтримка для грецьких збройних сил.

Угоду вже схвалив парламент Греції.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що угода cвідчить про "чудові відносини" між двома країнами.

"Ця угода відображає чудові та прогресивні відносини, які ми маємо з Грецією. Це довгострокове партнерство, яке буде служити інтересам обох країн", - сказав урядовець.