Ізраїль та Греція уклали масштабну оборонну угоду

Ізраїль та Греція уклали масштабну оборонну угоду

Укрінформ
Греція та Ізраїль уклали угоду в галузі оборони, що передбачає будівництво ізраїльською компанією льотної академії для грецьких військових.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Загальна вартість угоди - 1,68 млрд доларів, її називають найбільшою угодою в оборонній сфері між двома країнами.

Угода передбачає створення ізраїльською оборонною компанією Elbit Systems льотної академії для Військово-повітряних сил Греції.

Також документом передбачається закупівля десяти літаків Aermacchi M-346 та обслуговування американських T-6, які вже є на озброєнні. Крім того, тренування та логістична підтримка для грецьких збройних сил.

Угоду вже схвалив парламент Греції.

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Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що угода cвідчить про "чудові відносини" між двома країнами.

"Ця угода відображає чудові та прогресивні відносини, які ми маємо з Грецією. Це довгострокове партнерство, яке буде служити інтересам обох країн", - сказав урядовець.

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