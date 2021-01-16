Макрон відправив Ердогану листа: пропонує розвивати відносини та зустрітися

Президент Франції Еммануель Макрон написав президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, в якому йдеться про нормалізацію відносин між країнами.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на турецький телеканал NTV про це розповів Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

«Президент Макрон написав президентові Ердогану листа, який має позитивний зміст», - повідомив Чавушоглу.

За його словами, у листі йдеться про бажання нормалізувати та розвивати відносини та зустрітися з турецьким лідером.

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В Анкарі позитивно розцінили послання з таким змістом та висловили згоду на зустріч президентів, зокрема в онлайн режимі.

Як повідомляв Укрінформ, Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння на морському шельфі неподалік Кіпру. Туреччина наполягає, що ці води лежать у межах виключної економічної зони цієї країни.

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Франція підтримує Грецію та надає їй військову підтримку. Лобіювала введення санкцій проти Туреччини з боку ЄС. Це мало негативний вплив на турецько-французькі відносини.

Фото: АА