Макрон закликав активізувати зусилля заради збереження планети

Держава і приватний сектор, громадянське суспільство мають активізувати дії заради збереження біорозмаїття та боротьби з голодом.

На цьому акцентував президент Франції Емманюель Макрон на 4-му саміті «Одна планета задля біорозмаїття», який проходить 11 січня у Парижі у віртуальному форматі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Здоров’я нашої планети пов'язане зі здоров’ям людства, глобальним здоров'ям», - наголосив президент Франції.

Макрон закликав вжити колективних заходів задля дотримання узятих на попередніх самітах зобов'язань із залученням державного і приватного секторів, а також громадянського суспільства.

«Майбутнє нашої планети залежить від того, що ми робимо тут і сьогодні», - сказав він.

Серед пріоритетів французький лідер відзначив збереження екосистем, забезпечення сталого розвитку сільського господарства, збереження культурної спадщини.

Говорячи про головні завдання на 2021 рік, президент Франції назвав розвиток агроекології, мобілізацію фінансових ресурсів з боку держави та приватного сектору для розв'язання проблем.

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Президент Франції заявив, що синергія у досягненні зазначених цілей також пов'язана у боротьбі з кліматичними змінами, подоланням голоду.

Нагадаємо: саміт «Одна планета» проводиться з 2017 року з ініціативи президента Франції. У дискусіях беруть участь глави держав та урядів, керівники міжнародних організацій, фінансово-економічних інституцій, представники неурядових організацій.