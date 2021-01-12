Генсек ООН хоче створити глобальну коаліцію за припинення викидів вуглецю
Про це він заявив під час 4-го саміту «Одна планета задля біорозмаїття», що триває у Парижі у віртуальному форматі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Головною метою для Об'єднаних Націй у 2021 році є розбудова насправді глобальної коаліції за припинення викидів вуглецю», - заявив Генсек ООН.
За його словами, кожна країна, місто, підприємство мають ухвалити амбітну "дорожню карту" з досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року.
«Зробіть ціну вуглецю високою. Припиніть субсидіювання викопних видів палива. Перенесіть фінансовий тягар із платників податків на забруднювачів», - закликав Генсек ООН.
Нагадаємо: саміти «Одна планета» проводяться з 2017 року з ініціативи президента Франції. У дискусіях беруть участь глави держав та урядів, керівники міжнародних організацій, фінансово-економічних інституцій, представники неурядових організацій.