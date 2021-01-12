Генсек ООН хоче створити глобальну коаліцію за припинення викидів вуглецю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав держави припинити будувати електростанції, які працюють на вугіллі.

Про це він заявив під час 4-го саміту «Одна планета задля біорозмаїття», що триває у Парижі у віртуальному форматі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Головною метою для Об'єднаних Націй у 2021 році є розбудова насправді глобальної коаліції за припинення викидів вуглецю», - заявив Генсек ООН.

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За його словами, кожна країна, місто, підприємство мають ухвалити амбітну "дорожню карту" з досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року.

«Зробіть ціну вуглецю високою. Припиніть субсидіювання викопних видів палива. Перенесіть фінансовий тягар із платників податків на забруднювачів», - закликав Генсек ООН.

Нагадаємо: саміти «Одна планета» проводяться з 2017 року з ініціативи президента Франції. У дискусіях беруть участь глави держав та урядів, керівники міжнародних організацій, фінансово-економічних інституцій, представники неурядових організацій.