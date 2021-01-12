Генсек ООН хоче створити глобальну коаліцію за припинення викидів вуглецю

Генсек ООН хоче створити глобальну коаліцію за припинення викидів вуглецю

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав держави припинити будувати електростанції, які працюють на вугіллі.

Про це він заявив під час 4-го саміту «Одна планета задля біорозмаїття», що триває у Парижі у віртуальному форматі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Головною метою для Об'єднаних Націй у 2021 році є розбудова насправді глобальної коаліції за припинення викидів вуглецю», - заявив Генсек ООН.

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За його словами, кожна країна, місто, підприємство мають ухвалити амбітну "дорожню карту" з досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року.

«Зробіть ціну вуглецю високою. Припиніть субсидіювання викопних видів палива. Перенесіть фінансовий тягар із платників податків на забруднювачів», - закликав Генсек ООН.

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Нагадаємо: саміти «Одна планета» проводяться з 2017 року з ініціативи президента Франції. У дискусіях беруть участь глави держав та урядів, керівники міжнародних організацій, фінансово-економічних інституцій, представники неурядових організацій.

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