Земля щороку втрачає більш як 1,6 мільйона гектарів лісів - ООН
Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини ООН.
За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО), більше половини всіх лісів світу припадає на п'ять країн: Російську Федерацію, Бразилію, Канаду, США і Китай.
Експерти Світового фонду дикої природи вказують, що в Росії залишилося 247 млн га первозданних лісів, які не чіпала людина. Але вони зникають зі швидкістю більш як 1,6 млн га на рік, і ця швидкість стрімко зростає.
Зазначається, що половина лісових територій майже не постраждала від зовнішнього впливу людини, а третина лісів - це незаймані ліси, що не відчули на собі наслідків людської діяльності.
Проте, зникнення лісів триває, а значить лісового покриву позбудуться нові території планети.
"Для того, щоб повернути назад процес знеліснення і втрати біорізноманіття, нам необхідно переглянути наші методи виробництва і масштаби споживання продовольства", - зазначає генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.
Експерти нагадують, що дерева виконують захисні функції: вони запобігають ерозії і втраті ґрунтів та пом'якшують наслідки зміни клімату. До того ж ліси забезпечують людей паливом і продовольством. Для багатьох вони є важливим джерелом доходу.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2020 року над Антарктидою закрилася озонова діра, яка була однією з найбільших і найглибших дір за 40 років спостережень.