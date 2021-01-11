Земля щороку втрачає більш як 1,6 мільйона гектарів лісів - ООН

За останні три десятиліття темпи знеліснення Землі сповільнилися, однак, незважаючи на це, з 1990 року було втрачено близько 420 млн гектарів лісу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини ООН.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО), більше половини всіх лісів світу припадає на п'ять країн: Російську Федерацію, Бразилію, Канаду, США і Китай.

Експерти Світового фонду дикої природи вказують, що в Росії залишилося 247 млн ​​га первозданних лісів, які не чіпала людина. Але вони зникають зі швидкістю більш як 1,6 млн га на рік, і ця швидкість стрімко зростає.

Зазначається, що половина лісових територій майже не постраждала від зовнішнього впливу людини, а третина лісів - це незаймані ліси, що не відчули на собі наслідків людської діяльності.

Проте, зникнення лісів триває, а значить лісового покриву позбудуться нові території планети.

"Для того, щоб повернути назад процес знеліснення і втрати біорізноманіття, нам необхідно переглянути наші методи виробництва і масштаби споживання продовольства", - зазначає генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.

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Експерти нагадують, що дерева виконують захисні функції: вони запобігають ерозії і втраті ґрунтів та пом'якшують наслідки зміни клімату. До того ж ліси забезпечують людей паливом і продовольством. Для багатьох вони є важливим джерелом доходу.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня 2020 року над Антарктидою закрилася озонова діра, яка була однією з найбільших і найглибших дір за 40 років спостережень.