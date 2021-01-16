У Берліні шкодують про вихід Росії з «Договору про відкрите небо»

Офіційний Берлін вважає вихід РФ з «Договору про відкрите небо» ударом по архітектурі глобальної безпеки.

Так у Міністерстві закордонних справ ФРН відреагували на заяву Росії про вихід з Договору, передає кореспондент Укрінформу.

«З великим жалем приймаємо ми до уваги заяву Росії про те, що вона розпочне підготовку до виходу з Договору про відкрите небо. Це є серйозним ударом по глобальній архітектурі контролю над озброєннями та матиме дуже відчутні наслідки для безпеки та довіри в північній півкулі», - заявили в МЗС.

Читайте також: Росія почала вихід з Угоди про відкрите небо

Там переконані, що підтримувати конструктивний діалог щодо майбутнього договору є в інтересах самої Росії. Усі держави-члени Договору лише нещодавно погодились обговорити різні пропозиції, зроблені Росією після виходу США з Договору, нагадують німецькі дипломати.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас та 15 європейських колег підкреслили у спільному листі до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова наприкінці грудня минулого року свою готовність дотримуватися Договору та прагнути його повної реалізації. Німеччина чітко взяла на себе зобов’язання щодо цього, придбавши спостережний літак Airbus A319.

Читайте також: Вихід США з Договору про відкрите небо набув чинності

"Незалежно від рішення Росії, Німеччина буде продовжувати рішуче працювати над продовженням та модернізацією контролю над звичайними та ядерними озброєннями в Європі та для Європи - метою, яка відповідає інтересам усіх, якщо ми хочемо розв'язувати проблеми нашого часу заради миру та безпеки", йдеться у заяві.

Нагадаємо: наприкінці травня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять з Договору. Приводом стали неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинувачують Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу". У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору.

Учора Росія почала внутрішньодержавні процедури щодо виходу країни з Договору з відкритого неба.