Вихід США з Договору про відкрите небо набув чинності

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттер.

«Сьогодні, відповідно до попереднього оголошення, вихід Сполучених Штатів із Договору про відкрите небо набув чинності», - повідомив Помпео.

Він також додав, що завдяки цьому виходу з Договору США стають ще більш безпечними, у той час як Росія як і раніше не виконує свої зобов'язання.

22 травня США оголосили про намір вийти з Договору за шість місяців. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання Договору. Причиною такого кроку США стало те, що РФ всупереч договору протягом багатьох років застосовувала заборону на польоти, зокрема, над регіоном Калінінградської області, а також поблизу кордонів між Росією і Грузією.

Як відомо, Договір з відкритого неба (ДВН) — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в тому числі США, РФ та Україною. Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого — забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Україна ратифікувала договір 2 березня 2000 року. Угода набула чинності 1 січня 2002 року.