Росія почала вихід з Угоди про відкрите небо

Росія починає внутрішньодержавні процедури щодо виходу країни з Договору з відкритого неба.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«У зв'язку з відсутністю прогресу у справі усунення перешкод для продовження функціонування договору в нових умовах МЗС Росії уповноважений заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з ДВН (Договору з відкритого неба - ред.). Після їх завершення відповідне повідомлення буде направлено депозитаріям", - йдеться в коментарі МЗС.

Договір з відкритого неба був підписаний у 1992 році і став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після Холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи один одного. Учасниками Договору до останнього часу були 34 держави.

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В кінці травня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять з Договору. Приводом стали неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинувачують Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу".

У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору з відкритого неба.