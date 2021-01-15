Через пандемію з Британії виїхали сотні тисяч іммігрантів

Щонайменше 1,3 мільйона найманих працівників, які проживають на території Великої Британії, ймовірно, покинули країну через проблеми з пошуком роботи внаслідок пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження Центру передового досвіду в області економічної статистики (ESCoE).

За даними центру, з цієї ж причини з Лондона виїхали майже 700 тисяч жителів, які народилися за межами Великої Британії, що становить 8% населення столиці.

У дослідженні підкреслюється, що відтік іммігрантів пов'язаний зі скороченням великого числа робочих місць, в першу чергу в готельному секторі, в якому зазвичай працюють іноземці.

«Схоже, що велика частина тягаря від втрати робочих місць під час пандемії лягла на робочих, народжених за межами Великої Британії, і це викликало зворотну міграцію, а не проявилося в безробітті», - заявили автори дослідження.

Як повідомляється, якщо отримані дані коректні, то це наймасовіший відтік людей із Британії з часів Другої світової війни.

У той же час в ESCoE зазначили, що це може бути тимчасовою тенденцією, і робітники можуть повернутися з-за кордону після пандемії.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 93637684 випадки захворювання COVID-19, зокрема 2004815 летальних, одужали 66942436 осіб.