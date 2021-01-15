Євросоюз включив главу МЗС Сирії до санкційного списку

Європейський Союз включив новопризначеного міністра закордонних справ Сирії до переліку осіб та установ, щодо яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із ситуацією у цій країні.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС вирішила сьогодні додати Файсала Мекдада (Faisal Mekdad) до переліку персон, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС проти Сирії, у зв’язку із його нещодавнім призначенням міністром закордонних справ. Це рішення довело до 289 загальне число осіб, на яких поширюється заборона на подорожі та заморожування активів. Також 70 установ є суб’єктами заморожування активів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив санкції проти сирійського режиму у 2011 році, у відповідь на насильство проти населення країни. Під санкції потрапили посадові особи Сирії, а також компанії та бізнесмени, які підтримують режим та отримують прибутки від війни.

Санкції ЄС проти Сирії передбачають також заборону на імпорт нафти, обмеження інвестицій, заморожування активів сирійського Центробанку в ЄС. Заборонено також експорт до Сирії будь-якого обладнання та технологій, які можуть бути використані режимом для внутрішніх репресій або для контролю за засобами комунікації.