Євросоюз включив главу МЗС Сирії до санкційного списку

Євросоюз включив главу МЗС Сирії до санкційного списку

Укрінформ
Європейський Союз включив новопризначеного міністра закордонних справ Сирії до переліку осіб та установ, щодо яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із ситуацією у цій країні.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС вирішила сьогодні додати Файсала Мекдада (Faisal Mekdad) до переліку персон, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС проти Сирії, у зв’язку із його нещодавнім призначенням міністром закордонних справ. Це рішення довело до 289 загальне число осіб, на яких поширюється заборона на подорожі та заморожування активів. Також 70 установ є суб’єктами заморожування активів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив санкції проти сирійського режиму у 2011 році, у відповідь на насильство проти населення країни. Під санкції потрапили посадові особи Сирії, а також компанії та бізнесмени, які підтримують режим та отримують прибутки від війни.

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Санкції ЄС проти Сирії передбачають також заборону на імпорт нафти, обмеження інвестицій, заморожування активів сирійського Центробанку в ЄС. Заборонено також експорт до Сирії будь-якого обладнання та технологій, які можуть бути використані режимом для внутрішніх репресій або для контролю за засобами комунікації.

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