Кількість випадків коронавірусу у Німеччині перевищила 2 мільйони

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині перевищила 2 мільйони.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, передає кореспондент Укрінформу.

За офіційними даними, у країні на COVID-19 захворіло вже 2 000 958 людей, з них за останню добу 22 368. Померли 44 994 інфіковані коронавірусом особи, зокрема за минулу добу 1 113.

Захворюваність у ФРН становить наразі 146,1 на 100 000 жителів за 7 днів. Влада прагне знизити цей показник щонайменше до 50 на 100 000. З цією метою наступного тижня канцлер Ангела Меркель буде радитися з прем’єрами федеральних земель щодо можливого посилення обмежень – «мегалокдауну».

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 533 715 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 002 407 летальних, одужали 66 813 935 осіб.