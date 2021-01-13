В Італії від COVID-19 померли 80 тисяч хворих

В Італії упродовж останньої доби померли 507 хворих на коронавірусну хворобу, а загальна кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19, з початку пандемії зросла до 80 326 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує Il Messaggero.

В Італії з початку пандемії вже 2 319 036 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 15 774 нові випадки захворювання.

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії, наразі становить 1 673 936 осіб, 20 532 з яких отримали негативні результати тестів упродовж останньої доби.

Протягом останньої доби в Італії було зроблено 175 429 тестів на COVID-19, минулої доби - 141 641.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема, 1 973 447 летальних, одужали 65 983 925 осіб.