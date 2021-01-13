Pfizer заявляє, що її вакцина ефективна проти нових штамів COVID-19

Компанія Pfizer заявляє, що її вакцина проти COVID-19 є ефективною для усіх відомих штамів коронавірусу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив голова правління та генеральний директор американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла під час онлайн конференції «На шляху до європейського союзу здоров’я», організованої політичною групою Європейської народної партії у Європарламенті.

«Ми провели низку експериментів і дійшли результатів, що вакцина є дуже ефективною проти нових штамів вірусу: як британського, так й південноафриканського. Отже, результати є дуже позитивними», - запевнив керівник Pfizer.

Він також відзначив, що вакцини проти COVID-19 повинні бути доступними не лише для населення країн ЄС, адже Єврокомісія завчасно закупила велику кулькість доз, але й для громадян інших країн.

За словами Бурли, Pfizer у 2021 році буде спроможною виробити до двох млрд доз вакцини із перспективою подальшого збільшення обсягів.

Як повідомляв Укрінформ, нині у Євросоюзі сертифіковано дві вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech і Moderna. Нині регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських препаратів – отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

Деякі інші вакцини проти COVID-19, як планується, будуть сертифіковані у Євросоюзі упродовж 2021 року.

Фото: CTK Photo/Укрінформ