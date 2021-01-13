Хакери злили в інтернет дані про COVID-вакцини Pfizer та Moderna

Хакери, які здійснили кібернапад на Євроагентство з лікарських засобів (EMA) на початку грудня, поширили в інтернеті викрадені документи щодо вакцин проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

Про це повідомляється на сайті ЕМА, передає Укрінформ.

«Поточне розслідування кібератаки на EMA показало, що деякі незаконно отримані документи, пов'язані з ліками та вакцинами проти COVID-19, які належать третім особам, були опубліковані в інтернеті», - йдеться у повідомленні.

Деталі щодо того, які саме дані потрапили в мережу, не уточнюються. Однак зазначається, що EMA продовжує співпрацювати зі слідством і повідомляти будь-яким юридичним та фізичним особам, чиї документи та особисті дані могли отримати хакери.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня хакери, які здійснили кібернапад на Європейське агентство з дослідження вакцин, отримали доступ до деяких документів щодо вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer та Moderna.

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 смертей та 65 822 734 людини одужали.