«Британський» штам COVID-19 виявили в Угорщині

В Угорщині у трьох осіб виявили новий штам коронавірусу, вперше зафіксованого у Великій Британії.

Про це заявила головний санітарний лікар Угорщини Сесілія Мюллер, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Мої колеги виявили у зразках трьох пацієнтів «британський» штам вірусу, який вже був зафіксований у сусідніх країнах… Було очевидно, що Угорщина також не зможе уникнути цього варіанту», - зазначила Мюллер.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Британська влада говорила, що цей вид вірусу на 70% заразніший та швидко розповсюджується.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії - відомий як B.1.1.7 або VOC 202012/01 – виявили вже у щонайменше 50 країнах, а також у Гонконзі та на Тайвані.

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема, 1 970 095 смертей та 65 822 734 одужань.