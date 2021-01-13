Pfizer гарантує ефективність, якщо зробити друге щеплення не пізніше ніж за три тижні

Вакцина Pfizer/BioNTech може гарантувати ефективність імунізації до 95%, якщо друга ін’єкція буде зроблена не пізніше ніж за три тижні після першої.

Про це заявила за результатами проведених досліджень Національна академія медицини Франції, передає Укрінформ.

Науковці розкритикували рішення уряду Франції, за яким у рамках стратегії вакцинації проти COVID-19 друга ін'єкція робитиметься у період до шести місяців. Це стосується, зокрема, однієї із сертифікованих у країні вакцин Pfizer/BioNTech.

Водночас заявляє Національна академія медицини, ця вакцина гарантуватиме заявлену виробником ефективність імунізації до 95%, якщо у рамках проведення двох ін’єкцій, остання буде зроблена у період не пізніше трьох тижнів після першої.

Як повідомляв Укрінформ, нині у Євросоюзі сертифіковано дві вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech і Moderna. Нині регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських препаратів – отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

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Деякі інші вакцини проти COVID-19, як планується, будуть сертифіковані у Євросоюзі упродовж 2021 року.

Франція зарезервувала для національних потреб 200 млн доз вакцин, що дозволить зробити щеплення проти коронавірусу 100 млн населення.

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