BioNTech та Pfizer планують збільшити виробництво вакцин до 2 мільярдів доз
Укрінформ
Компанії BioNTech та Pfizer планують цьогоріч збільшити виробництво доз вакцин від коронавірусу (COVID-19) на ще 500 мільйонів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
Спочатку компанії планували цього року виготовити 1,5 млрд доз вакцин від коронавірусу, проте зараз вони збільшили свій план до 2 млрд доз.
У BioNTech додали, що це стало можливим завдяки новому заводу у німецькому місті Марбург та змінених європейських правилах, які дозволяють зробити одне додаткове щеплення з одного флакона з вакциною.
Сам завод запрацює наступного місяця.
Як відомо, ефективність вакцин, розроблених компаніями BioNTech/Pfizer становить приблизно 95%.
За даними Worldometer, у світі виявлено 90 779 824 випадки COVID-19, зокрема 1 944 873 летальні, одужали 64 918 638 осіб.
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