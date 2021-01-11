BioNTech та Pfizer планують збільшити виробництво вакцин до 2 мільярдів доз

Компанії BioNTech та Pfizer планують цьогоріч збільшити виробництво доз вакцин від коронавірусу (COVID-19) на ще 500 мільйонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Спочатку компанії планували цього року виготовити 1,5 млрд доз вакцин від коронавірусу, проте зараз вони збільшили свій план до 2 млрд доз.

У BioNTech додали, що це стало можливим завдяки новому заводу у німецькому місті Марбург та змінених європейських правилах, які дозволяють зробити одне додаткове щеплення з одного флакона з вакциною.

Сам завод запрацює наступного місяця.

Як відомо, ефективність вакцин, розроблених компаніями BioNTech/Pfizer становить приблизно 95%.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 779 824 випадки COVID-19, зокрема 1 944 873 летальні, одужали 64 918 638 осіб.

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