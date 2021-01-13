Англія вимагатиме негативний ПЛР-тест від усіх приїжджих

Міністр транспорту Великої Британії Роберт Кортс заявив, що всі, хто приїжджають до Англії, повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Відповідне рішення, яке стосується не тільки для іноземців, а й громадян Великої Британії, набуде чинності у п’ятницю.

Тести на коронавірус мають бути зроблені протягом 72 годин до прибуття в Англії. Порушникам загрожує штраф у 500 фунтів стерлінгів.

За словами Кортса, таким чином влада намагається зменшити кількість завезених випадків COVID-19 та захистити систему охорони здоров’я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що подібне правило також набере чинності в інших регіонах Великої Британії - Шотландії та Уельсі - проте точної дати досі не оголошено.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 91,886 млн випадків COVID-19, у тому числі 1,966 млн летальних, одужали 65,651 млн осіб.