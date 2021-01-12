Глава німецького МОЗ прогнозує вироблення колективного імунітету від коронавірусу влітку

До кінця літа всі жителі Німеччини, які хочуть зробити вакцинацію від COVID-19, отримають таку можливість, і таким чином будуть створені умови для вироблення колективного імунітету.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мета найбільшої в історії кампанії з вакцинації – виробити так званий стадний імунітет, і ми досягнемо цього ближче до літа», - сказав Шпан.

Підстави для «дуже великого оптимізму» йому надає те, що з вівторка, 12 січня, у центри вакцинації по всій Німеччині надійде вакцина від Moderna (перші 63 600 доз були доставлені в ніч проти вівторка на склад у землі Нижня Саксонія).

За словами міністра, якщо ближчими тижнями, як очікується, будуть схвалені ще 1-2 інші вакцини (на додаток до Moderna та BioNTech/Pfizer, вакцинація якою почалось ще до нового року – ред.), то цього вистачить для щеплення всіх охочих до літа. Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.

Загалом, як запевняють в уряді, Німеччина замовила понад 300 млн вакцин від коронавірусу, що значно перевищує кількість населення. Проблема наразі полягає виключно в темпах і обсягах виробництва.

Станом на 11 січня в Німеччині було вакциновано 613 347 людей.

За даними Інституту Роберта Коха, за понеділок, 11 січня, у країні було підтверджено 12 802 нових випадків інфікування і 891 смерть. Загалом з початку пандемії показники становлять, відповідно, 1 933 826 і 41 577. Одужали до цього часу близько 1 570 000 людей.