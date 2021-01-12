Глава німецького МОЗ прогнозує вироблення колективного імунітету від коронавірусу влітку

Глава німецького МОЗ прогнозує вироблення колективного імунітету від коронавірусу влітку

Укрінформ
До кінця літа всі жителі Німеччини, які хочуть зробити вакцинацію від COVID-19, отримають таку можливість, і таким чином будуть створені умови для вироблення колективного імунітету.

Про це заявив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мета найбільшої в історії кампанії з вакцинації – виробити так званий стадний імунітет, і ми досягнемо цього ближче до літа», - сказав Шпан.

Підстави для «дуже великого оптимізму» йому надає те, що з вівторка, 12 січня, у центри вакцинації по всій Німеччині надійде вакцина від Moderna (перші 63 600 доз були доставлені в ніч проти вівторка на склад у землі Нижня Саксонія).

За словами міністра, якщо ближчими тижнями, як очікується, будуть схвалені ще 1-2 інші вакцини (на додаток до Moderna та BioNTech/Pfizer, вакцинація якою почалось ще до нового року – ред.), то цього вистачить для щеплення всіх охочих до літа. Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.

Загалом, як запевняють в уряді, Німеччина замовила понад 300 млн вакцин від коронавірусу, що значно перевищує кількість населення. Проблема наразі полягає виключно в темпах і обсягах виробництва.

Станом на 11 січня в Німеччині було вакциновано 613 347 людей.

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За даними Інституту Роберта Коха, за понеділок, 11 січня, у країні було підтверджено 12 802 нових випадків інфікування і 891 смерть. Загалом з початку пандемії показники становлять, відповідно, 1 933 826 і 41 577. Одужали до цього часу близько 1 570 000 людей.

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