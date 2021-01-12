У Польщі учні молодших класів повернуться до стаціонарного навчання

У Польщі з 18 січня учні 1-3 класів середніх шкіл повернуться до стаціонарного навчання. Решту чинних обмежень у Польщі продовжено до 31 січня.

Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив у понеділок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми вирішили залишити в силі усі додаткові обмеження, крім відновлення з 18 січня навчання у 1-3 класах середніх шкіл”,- заявив Недзельський.

У понеділок, 11 січня, розпочалося кількаденне тестування на COVID-19 вчителів молодших класів. Загалом, до п'ятниці, 15 січня, може бути протестовано близько 170 тис. вчителів молодших класів.

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Глава МОЗ Польщі зауважив, що у деяких країнах спостерігається початок третьої фази пандемії, зокрема зростання кількості інфікованих у Чехії та Словаччині. Водночас у Польщі, за його словами, ситуація залишається стабільною: різкого зростання інфікованих чи померлих не спостерігається.

Недзельський повідомив, що в Польщі поки що офіційно не виявлено “британського” штаму коронавірусу. Утім, він не виключив, що цей штам вже може бути у країні.

Як повідомив у понеділок, голова канцелярії глави польського уряду Міхал Дворчик, до Польщі вже доставлено 1 млн 51 тис. доз вакцини. До кінця цього тижня у Польщі буде вакциновано понад 450 тис. людей. За його словами, за останню добу вакциновано понад 45 тис. осіб.

Дворчик повідомив, що у Польщі зросла кількість осіб, які хочуть зробити щеплення: якщо в листопаді їх було 43%, то за останніми даними – 68%. Значною мірою цьому сприяла ініційована урядом інформаційна кампанія у ЗМІ та соцмережах.

З 15 січня у Польщі розпочинається запис усіх охочих на вакцинацію. Після медиків у першу чергу щеплення зможуть зробити старші особи віком понад 80 років.

У Польщі діють обмеження щодо заборони збиратися у групах понад п'ять осіб, необхідним є носіння масок у публічних місцях, зокрема і на вулицях. У країні не функціонують розважальні та спортивні заклади, торговельні центри, готелі, гірськолижні спуски. У продуктових магазинах та аптеках діють обмеження на кількість покупців, упродовж дня виділено дві години лише для обслуговування пенсіонерів.

За останню добу у Польщі виявлено понад 4,6 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 75 осіб. Загалом, від початку пандемії коронавірусу в Польщі інфікувалося майже 1,4 млн осіб, понад 31,2 тис. померли.

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