В Італії кількість смертей від коронавірусу перевищила 79 тисяч

В Італії упродовж останньої доби померли 448 хворих на коронавірусну хворобу, а загальна кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19, із початку пандемії зросла до 79 203 осіб.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

В Італії з початку пандемії вже 2 289 021 особа (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 12 532 нові випадки захворювання.

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії, наразі становить 1 633 839 осіб, 16 035 з яких отримали негативні результати тестів упродовж останньої доби.

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Протягом останньої доби в Італії було зроблено 91 656 тестів на COVID-19, що на 48 102 менше, ніж зробили учора.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема,1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.