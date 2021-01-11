У Бельгії виявили «британський» штам COVID-19

У Бельгії виявлено шість випадків нового, більш агресивного та заразного «британського» штаму коронавірусу, після чого медичні установи проводитимуть додаткове тестування.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у понеділок в бельгійському виданні VRT.

«Карін Мойкенс (Karine Moykens), керівниця служби Бельгії з тестування та відстежування контактів, підтвердила, що на цей час шестеро людей в країні отримали позитивний тест на новий, більш небезпечний варіант коронавірусу, що набув поширення у південній Англії. З огляду на це Бельгія почала пілотний проєкт тестування, щоб перевіряти наявність нових штамів COVID-19», - йдеться у публікації.

Згаданий пілотний проєкт наразі впроваджуватиметься лише в провінції Антверпен. Модифікований вірус проявляє себе у симптомах хвороби та може бути підтверджений лише за допомогою спеціальних тестів, які аналізуються лабораторним шляхом. Людей, які отримали позитивний тест на коронавірус та виявляють «нестандартні» ознаки під час хвороби, на обов’язковому карантині відвідуватиме спеціальний медичний інспектор, який слідкуватиме за їх станом та за суворим дотриманням карантинних правил. На сьомий день карантину такі хворі зобов’язані пройти другий обов’язковий тест на наявність нового штаму COVID-19.

Водночас уряд країни зважає на введення більш жорсткого законодавства, яке зобов’яже людей, що прибувають у Бельгію із-за кордону, проходити обов’язковий тест на коронавірус. Такі заходи правового порядку пов’язані з фактом, що близько третини таких пасажирів, які повертаються з «червоних зон», не дотримуються рекомендацій та уникають проведення обов’язкового тесту та самоізоляції після прибуття.

Між тим, за повідомленням видання The Brussels times, провідні вірусологи країни закликають до закриття кордонів Бельгії на фоні тенденції щодо чергового зростання кількості нових захворювань на коронавірус.

“Закриття кордонів видається найкращим рішенням на цей момент, щоб уникнути повного локдауну та захистити нашу економіку. Але для цього ми маємо діяти зараз, а не за два тижні, коли «британський» штам масово пошириться в нашій країні», - зауважив з цього приводу декан медичного факультету Університету Брюсселя Дірк Деврої (Dirk Devroey).

За даними бельгійського інституту Sciensano, що оприлюднені у понеділок, кількість нових випадків коронавірусу в країні продовжує зростати – у період з 1 по 7 січня вона становила 1 816 людей щодня, або на 14 відсотків більше, ніж протягом попереднього тижня. У лікарнях Бельгії перебуває 1 955 пацієнтів з COVID-19 – на 27 осіб більше, ніж учора, з них 371 перебуває в реанімаціях, 203 – підключені до апаратів ШВЛ.

У цей же період показник щоденної смертності від коронавірусу склав 53,4 – на 23,5 відсотка менше, ніж протягом попереднього тижня. Загальна кількість людей у Бельгії, що померли від наслідків інфекції з початку пандемії, перевищила 20 тисяч осіб і на сьогодні становить 20 078 випадків.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.