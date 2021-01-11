«Британський» штам коронавірусу дістався Мексики

Зараження новим штамом коронавірусу, вперше виявленим у Великій Британії, підтверджено на півночі Мексики.

Про це заявили представники охорони здоров'я країни, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вірус виявили у 56-річного британця, який прибув до Мексики з Амстердама. Іноземець 29 грудня вилетів з Мехіко до мексиканського міста Матаморос, де в нього і виявили новий штам. Симптомів захворювання чоловік не мав.

Мандрівника госпіталізували, в суботу його підключили до апарата штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Британська влада говорила, що цей вид вірусу на 70% більш заразний. Мер Лондона оголосив про надзвичайну ситуацію в місті через COVID-19.

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На початок січня, за даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу був зафіксований у 22 країнах Європи.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.