У штурмі Капітолія може бути російський слід – IGTDS

У штурмі будівлі американського парламенту могли брати участь і бойовики, пов’язані з російською військовою розвідкою.

Як передає Укрінформ, про це пише Інститут вивчення глобальних загроз та демократій (IGTDS).

"Пов’язані з російською військовою розвідкою групи бойовиків могли брати участь у насильницькому блокуванні будівлі Капітолія США під час заворушень, організованих прихильниками Дональда Трампа. Аналіз фотографій та відеозаписів з відкритих джерел свідчить, що російська військова розвідка, яка раніше могла брати участь у масштабній кібератаці на американські федеральні відомства, мала відношення до останніх подій у Вашингтоні", - йдеться у матеріалі.

Аналітики IGTDS вказують на те, що застосована при штурмі Капітолія тактика "нагадує методи, які використовувалися росіянами під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції і прихильників незалежності Каталонії". Мова йде про інфільтрацію бойовиків у ході заворушень у натовп протестувальників з метою розпалювання та ескалації протестів, а також надання допомоги у подальшому при захопленні інфраструктури та державних об'єктів. Крім того, штурм Капітолія нагадує і тактику, яку застосували російські сили спецоперацій при захопленні будівлі парламенту у Криму і урядових установ на Сході України у 2014 році.

Як зазначають у IGTDS, Кремль використовує протести і масові заворушення для проведення замаскованих заходів впливу за кордоном. Це досягається шляхом проникнення представників російських спецслужб всередину протестного руху та створення там своєрідного "бойового крила", а також участі в агітації та поширенні теорій змови (як, наприклад, у Франції) та вербування впливових членів протестних рухів.

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Так, у 2016 році під виглядом місцевих націоналістів бойові групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ) брали участь у спробі державного перевороту в Чорногорії. У 2017 році російські представники обговорювали з прихильниками незалежності Каталонії можливість перекидання до цього сепаратистського регіону тисяч бойовиків, як і надання фінансової підтримки Каталонії.

Як зазначається у статті, під час безладів у Капітолії російські бойовики могли, зокрема, виконувати організаційну функцію, спонукаючи протестувальників діяти більш активно. Про це може свідчити один із відеороликів, відзнятих під час штурму будівлі Конгресу і на якому виразно чуто викрики російською: "Смелее, смелее!…".

Крім того, на іншому відео один з учасників штурму кричить російською: " Быстрее, быстрее".

"За нашою оцінкою, вторгнення у будівлю Капітолія дискредитувало комп'ютерну мережу Конгресу, а також могло призвести до витоку документів. Під час захоплення офісу спікера Палати представників США Ненсі Пелосі з її столу були вкрадені листи і документи. Також висока ймовірність установки пристроїв для прослуховування у приміщеннях Конгресу", - зазначили в IGTDS.

Аналітики також привертають увагу до того, що напад на будівлю Капітолія активно висвітлювався ЗМІ, пов'язаними з російською військовою розвідкою, просуваючи наратив про розпад американської демократії.

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"Участь Росії у протестах США та штурмі Капітолія розглядається як акт державного тероризму, що може бути схожий з терактами 11 вересня. З огляду на це визнання Росії країною-спонсором тероризму, введення більш жорстких санкцій проти російської економіки і відновлення міжнародного іміджу Сполучених Штатів як держави, що зазнала нападу ззовні, стануть пріоритетом для нової адміністрації Білого дому", - йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.