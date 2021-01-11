Сьогодні Трамп проведе перший публічний захід після заворушень у Конгресі

Президент США Дональд Трамп не збирається добровільно йти у відставку та з понеділка поновить участь у публічних заходах.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова високопоставленого члена чинної адміністрації США пише CBS News.

“На тлі закликів до його звільнення з посади та посилань на 25-ту поправку Конституції після вторгнення у Капітолій США, президент Трамп має намір цього тижня повернутися до виконання своїх офіційних обов’язків, в тому числі провівши дипломатичні перемовини, дії з передачі влади та планово відвідавши американо-мексиканський кордон”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що останні півтора тижня бурхливого президентства Трампа його адміністрація збиралася перечекати.

“Три джерела в адміністрації США розповіли, що Трамп не має наміру йти у відставку й не відчуває тиску до цього. Офіційно плану застосувати 25-ту поправку не було представлено віцепрезиденту Пенсу, а позбавлення повноважень за допомогою імпічменту не видається можливим”, - стверджує CBS News.

У понеділок Дональд Трамп вперше проведе публічний захід з часу заворушень у Конгресі.

“Він висловиться про те, що великі технологічні компанії “скасували” його, назавжди заблокувавши сторінку у Твіттер й інших соціальних платформах. Після цього у вівторок Трамп з’явиться на кордоні у Техасі, що підтвердив високопоставлений чиновник, й відновить контакти із членами уряду”, - зауважує видання.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.