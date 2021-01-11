Адміністрація Трампа почувається зрадженою та відвертається від нього — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп втратив підтримку багатьох колишніх прибічників у адміністрації після заворушень у Конгресі, які він допоміг спровокувати.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters після спілкування із чинними й колишніми американськими держслужбовцями.

“Багато співробітників Білого дому розчаровані та збентежені розвитком подій й прагнуть перегорнути цю сторінку. Вони стверджують, що стикаються із критикою від колег та непокояться стосовно шкоди власній репутації та перспективи майбутнього працевлаштування”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що деякі чиновники, які мали намір подати у відставку, вирішили все ж залишитися, аби допомогти належній передачі влади й завадити втіленню непродуманих рішень президента та його ближнього оточення.

“Він втратив нас. Він втратив свою власну адміністрацію. Багато з нас почуваються зрадженими. Стосовно обрання певного політичного напряму або впровадження будь-яких термінових змін, думаю, ми всі противимося цьому”, - розповів високопоставлений чиновник урядового агентства.

Загалом багато американських держслужбовців лічать дні до завершення президентства Трампа. “Я чую лише про повний занепад. Однак, президент не відступає. Вони подвоять свої зусилля”, - висловився один з колишніх співробітників Білого дому.

Наразі більшість американських чиновників вже не цікавить, чи намагатиметься Трамп в останні дві перебування на посаді якимсь чином наголосити на своїх попередніх звершеннях. “Нікого це взагалі не обходить. Усі відчувають поразку й, чесно кажучи, прагнуть лише, аби наступні два тижні минули”, - розповів співрозмовник агентства у Білому домі.

Reuters нагадує, що цього тижня Дональд Трамп має намір відвідати Техас й стіну на кордоні із Мексикою, аби нагадати про свою сувору міграційну політику.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня. Трамп заявив, що не братиме у ній участі.