Австрійська міністерка подала у відставку через звинувачення у плагіаті в дисертації

Глава Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіне Ашбахер пішла у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації.

Про це повідомило Австрійське агентство друку, передає Укрінформ.

"Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ та політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки та поспішно мене засуджують немислимим чином... З цієї причини я йду у відставку з моєї посади", - йдеться в заяві міністра.

За даними видання, звинувачення главі міністерства висунув незалежний експерт, який стверджує, що близько п'ятої частини дисертаційної роботи, написаної у травні 2020 року, Ашбахер скопійовано без вказівки конкретних посилань.

Крім того, фахівець заявив, що і дипломна робота міністерки, датована 2006 роком, також містить плагіат і некоректні цитати та свідчить про недостатні знання німецької мови.

Нагадаємо: у серпні на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях нинішнього глави Міносвіти України Сергія Шкарлета до докторської дисертації. 11 вересня Комітет із питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти також оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета.

Читайте також: Шкарлет позивається до Агентства із забезпечення якості вищої освіти

Через тиждень після оголошення результатів дослідження глава відомства заявив, що питання із плагіатом у його роботах закрито.

Фото: APA/BUNDESKANZLERAMT/CHRISTOPHER DUNKER