Шмигаль — про закиди щодо призначення Шкарлета: Звертайтеся до судів, надайте докази

Сергій Шкарлет призначений на посаду міністра освіти та науки згідно з чинним законодавством.

Як передає Укрінформ, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо призначення Шкарлета міністром, попри звинувачення на його адресу в плагіаті з боку освітянської спільноти.

“Міністр призначений у відповідності до діючого законодавства , він зачитав присягу, і згідно закону приступив до виконання своїх обов'язків. Якщо у вас є застереження, будь ласка, Україна - демократична держава, звертайтеся до судів, надайте докази. Якщо у вас є докази для кримінального провадження, надайте рішення відповідні експертні або судові. Ми їх будемо розглядати разом із вами, з регламентним комітетом, з Верховною Радою”, - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.

18 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради з проханням вивчити ситуацію щодо ймовірного кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки 17 грудня.

Раніше, у серпні, на сайті "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" з'явилося повідомлення про наявність академічного плагіату в наукових статтях Сергія Шкарлета до докторської дисетрації. 11 вересня Комітет із питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) оголосив про виявлені порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.