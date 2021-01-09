«Південноафриканський» штам коронавірусу виявили у Канаді

У Канаді виявили перший випадок інфікування штамом коронавірусу, який пов’язують із Південно-Африканською Республікою.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері заявила головний санітарний лікар канадської провінції Альберта Дані Хіншо.

“В Альберті виявили перший випадок інфікування південноафриканським різновидом COVID-19. Він пов’язаний із людиною, яка нещодавно подорожувала. Ця особа перебуває в карантині й наразі немає свідчень того, що вірус уразив інших”, - написала Хіншо.

Вона наголосила, що уряд Альберти пильно стежить за ситуацією.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року було виявлено новий штам коронавірусу на території Південно-Африканської Республіки. За даними попередніх досліджень, він значно заразніший, ніж інші відомі різновиди коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявлено 89 703 957 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 927 922 летальні, одужали 64 201 193 особи.