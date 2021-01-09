Дружина Макрона заразилася коронавірусом

Дружина Макрона заразилася коронавірусом

Укрінформ
Дружина президента Франції Емманюеля Макрона Бріжит отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє BFM TV, передає власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією телеканалу, 67-річна перша леді отримала позитивний результат тесту на коронавірус 24 грудня, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.

Відзначається, що Бріжит Макрон не має тяжких симптомів хвороби.

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Як повідомлялося, президент Франції перехворів на COVID-19 наприкінці грудня 2020 року.

За даними Worldometer, у світі станом на 9 січня виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.

Фото: GETTY IMAGES

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