Дружина Макрона заразилася коронавірусом

Дружина президента Франції Емманюеля Макрона Бріжит отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє BFM TV, передає власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією телеканалу, 67-річна перша леді отримала позитивний результат тесту на коронавірус 24 грудня, коли президентське подружжя перебувало у відпустці у резиденції форт Брегансон.

Відзначається, що Бріжит Макрон не має тяжких симптомів хвороби.

Як повідомлялося, президент Франції перехворів на COVID-19 наприкінці грудня 2020 року.

За даними Worldometer, у світі станом на 9 січня виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.

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