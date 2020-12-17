У Макрона виявили коронавірус

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив у четвер, 17 грудня, Єлисейський палац.

«Сьогодні президент Республіки отримав позитивний результат тестування на COVID-19. Діагноз поставлено після проведення тесту RTPCR, який було зроблено з появою перших симптомів», - йдеться у заяві для ЗМІ.

У Єлисейському палаці додали, що Макрон перебуватиме на самоізоляції упродовж семи днів і працюватиме у дистанційному режимі.

Станом на 16 грудня з початку епідемії у Франції зафіксовано 2 млн 409 тис. 062 випадки інфікувань коронавірусом;. 59 тис. 361 людина померла.

За минулу добу зафіксовано 17 тис. 615 нових інфікувань, 292 людини померли.

Франція планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в останній тиждень грудня.

Фото: ЕРА