У Франції COVID-вакцинація дасть результат не раніше літа – науковець

Кампанія вакцинації від коронавірусу у Франції може дати результат не раніше літа 2021 року.

Таку думку в інтерв'ю Le Parisien висловив президент Наукової ради з питань COVID-19 при французькому уряді Жан-Франсуа Делфрессі, передає Укрінформ.

«Вакцина може забезпечити вирішення ситуації щодо виходу з пандемії влітку або восени 2021 року», - вважає науковець.

За оцінками Наукової ради, у першому кварталі 2021 року вакцини ще не забезпечать глобального ефекту у подоланні пандемії. У цьому звязку Делфрессі не виключив виникнення третьої хвилі пандемії упродовж зими.

Експерт наголосив, що упродовж наступних трьох-шести місяців необхідно бути надзвичайно пильними.

Як повідомляв Укрінформ, Франція планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу в останній тиждень грудня. Кампанія пройде у три етапи. На першому будуть вакциновані найбільш вразливі версти населення – близько мільйона чоловік. Групи населення, які не є пріоритетними, можуть отримати щеплення не навесні. Загалом до літа у Франції планується вакцинувати близько 15 млн населення. Загалом країна зарезервувала 200 млн доз вакцин.

Від початку пандемії у Франції виявлено 2 391 447 випадків коронавірусу, з них 59 072 летальні. Зокрема, минулої доби в країні зареєстровано 11 532 нові випадки, 314 чоловік померли.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 74 127 640 випадків коронавірусу, зокрема 1 648 148 летальних, 52 093 651 людина одужала.