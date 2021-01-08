Кіпр оголосив локдаун до лютого

Міністр охорони здоров’я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що країна з 10 січня введе локдаун для посилення боротьби з поширенням коронавірусу на острові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

Локдаун триватиме до 31 січня, а комендантська година й далі діятиме з 21:00 до 05:00 години.

Більш того, жителям Кіпру буде дозволено виходити з дому лише двічі на день з поважних причин, і вони повинні отримувати дозвіл через СМС. При цьому СМС не потрібно для людей, які вигулюватимуть своїх собак у радіусі 500 метрів від свого дому та для прогулювання людей з інвалідністю.

Залишають закритими, зокрема, ТРЦ, кінотеатри, перукарні та невеликі крамниці. Також триватиме заборона на зібрання.

Зазначається, що влада й далі рекомендує компаніям за можливості дозволяти працювати з дому, а «дистанційка» для держслужбовців залишиться в силі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 січня кількість хворих на COVID-19 становить 88 512 604 особи. При цьому 63 620 558 осіб одужали, 1 906 860 пацієнтів померли.