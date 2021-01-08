Кіпр оголосив локдаун до лютого
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus-Mail.
Локдаун триватиме до 31 січня, а комендантська година й далі діятиме з 21:00 до 05:00 години.
Більш того, жителям Кіпру буде дозволено виходити з дому лише двічі на день з поважних причин, і вони повинні отримувати дозвіл через СМС. При цьому СМС не потрібно для людей, які вигулюватимуть своїх собак у радіусі 500 метрів від свого дому та для прогулювання людей з інвалідністю.
Залишають закритими, зокрема, ТРЦ, кінотеатри, перукарні та невеликі крамниці. Також триватиме заборона на зібрання.
Зазначається, що влада й далі рекомендує компаніям за можливості дозволяти працювати з дому, а «дистанційка» для держслужбовців залишиться в силі.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 січня кількість хворих на COVID-19 становить 88 512 604 особи. При цьому 63 620 558 осіб одужали, 1 906 860 пацієнтів померли.