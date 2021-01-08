Європарламент вперше після майже річної перерви проведе сесію у Страсбурзі
Про це йдеться у порядку денному першої цього року сесії законодавчого органу Євросоюзу, яка пройде у Страсбурзі з 18 по 21 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як відомо, приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включаючи пленарні сесії, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.
Натомість згідно із договорами про ЄС, пленарні засідання Європарламенту повинні щомісячно проводитися у столиці французького Ельзасу.
Із проханням (вимогою) відновити засідання у Страсбурзі до президента Європарламенту Девіда Сассолі звертався листом особисто президент Франції Еммануель Макрон.
Через відсутність діяльності Європарламенту у Страсбурзі місто отримує значні фінансові збитки.