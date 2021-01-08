Мер Лондона оголосив надзвичайну ситуацію через COVID-19

Мер британської столиці Лондона Садік Кан оголосив надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За його словами, у місті за останній тиждень, до 6 січня, кількість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зросла на 42% - із 640 до 908 осіб.

Всього у лікарнях Лондона зараз перебувають 7 034 пацієнтів із COVID-19, що на 35% більше, ніж під час піку першої хвилі коронавірусу у квітні минулого року.

Більш того, «швидкі» отримують до 8000 викликів щодня у порівнянні із 5500 впродовж звичайного насиченого дня.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що країна схвалила використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna. Це вже третя дозволена в країні COVID-вакцина після вакцин від Pfizer / BioNTech та Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.