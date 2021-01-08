Мер Лондона оголосив надзвичайну ситуацію через COVID-19

Мер Лондона оголосив надзвичайну ситуацію через COVID-19

Укрінформ
Мер британської столиці Лондона Садік Кан оголосив надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За його словами, у місті за останній тиждень, до 6 січня, кількість пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ, зросла на 42% - із 640 до 908 осіб.

Всього у лікарнях Лондона зараз перебувають 7 034 пацієнтів із COVID-19, що на 35% більше, ніж під час піку першої хвилі коронавірусу у квітні минулого року.

Більш того, «швидкі» отримують до 8000 викликів щодня у порівнянні із 5500 впродовж звичайного насиченого дня.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що країна схвалила використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna. Це вже третя дозволена в країні COVID-вакцина після вакцин від Pfizer / BioNTech та Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

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