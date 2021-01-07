У Білорусі оновили державний герб

У Білорусі оновили зображення державного герба у зв'язку з набранням з сьогоднішнього дня чинності Закону № 83-З про зміну Закону «Про державні символи Республіки Білорусь».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

У верхній частині герба підкориговано зображення зірки: вона представлена ​​у площинному варіанті з контурним обведенням, краї променів тепер мають незначний нахил. Це зроблено для того, щоб зображення герба стало більш об'ємним.

Також уточнено зображення стилізованого контуру території держави, зображення квітів конюшини й льону. Більш чітким буде художнє рішення стрічки з написом «Республіка Білорусь».

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Закон був прийнятий Палатою представників 10 грудня і схвалений Радою Республіки 18 грудня 2020 року.

Проєкт закону був розроблений у Мін'юсті Білорусі, там зміни назвали технічними.