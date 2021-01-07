Тихановська перехворіла на коронавірус

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська перехворіла після зараження коронавірусом.

Про це повідомила агентству "Интерфакс-Запад" речниця лідерки білоруської опозиції Ганна Красуліна, передає Укрінформ.

"Світлана перехворіла на коронавірусну інфекцію. Зараз усе повністю в порядку, вона приступає до роботи", - сказала Красуліна.

Вона уточнила, що Тихановська перенесла хворобу "досить легко".

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Як відомо, Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий.

Згідно з офіційними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше 10% голосів виборців і посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний президент Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді з 1994 року.

Після цього у Білорусі почалися масові акції протесту, які не вщухають дотепер.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images