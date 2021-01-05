Генсек ПА ОБСЄ Монтелла розпочав свій другий п'ятирічний термін

Генсек ПА ОБСЄ Монтелла розпочав свій другий п'ятирічний термін

Укрінформ
Італійський політик Роберто Монтелла розпочав другий п'ятирічний строк повноважень на посаді генерального секретаря Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як повідомляє Укрінформ, переобрання Монтелли членами постійного комітету Асамблеї відбулося ще в 2019 році в ході щорічної сесії в Люксембурзі.

У своєму зверненні до всіх 323 членів ПА ОБСЄ, надісланому наприкінці 2020 року, він висловив вдячність за надану йому довіру і підтримку і поділився своєю оцінкою поточного стану справ в Асамблеї і тих змін, які відбулися за останні п'ять років з моменту, коли почався його перший мандат як генерального секретаря.

"З 2016 року в нашому регіоні - в усій північній півкулі від Ванкувера до Владивостока - відбулися важливі події, які безпосередньо позначилися на діяльності ОБСЄ і нашої Парламентської асамблеї", - йдеться в зверненні Монтелли.

Читайте також: Конструктивне вето, нові надії на ОБСЄ та Brexit з продовженням

Зокрема, він звернув увагу на розгортання основних процесів, таких як конфлікт на сході України, зростання напруженості на Південному Кавказі, криза, пов'язана з міграцією та біженцями, сплеск націоналізму, тероризм, підрив довіри громадськості до демократичних систем, погіршення ситуації у сфері захисту прав людини і пандемія COVID-19.

Монтелла наголосив, що ПА завжди ставила собі за мету діяти ініціативно й ефективно. У зв'язку з цим він перелічив ініціативи, вжиті для коригування роботи Асамблеї шляхом взаємодії в рамках спеціальних комітетів та адресних заходів і для налагодження більш тісної співпраці з представниками урядів держав-учасниць ОБСЄ у Відні і виконавчими структурами Організації.

Читайте також: Нова очільниця ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну - МЗС

Як відомо, генеральний секретар несе загальну відповідальність за управління справами ПА ОБСЄ, виконання рішень Бюро, Постійного комітету та Асамблеї і за роботу офісів Міжнародного секретаріату в Копенгагені і Відні. Разом зі скарбником він відповідає за управління фінансовими ресурсами Асамблеї.

Термін повноважень генерального секретаря становить п'ять років і може бути продовжений двічі.

Р.Монтелла змінив першого Генерального секретаря Асамблеї, Спенсера Олівера (США), як генеральний секретар ПА ОБСЄ в січні 2016 року після голосування в ході щорічної сесії в Гельсінкі в 2015 році.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-