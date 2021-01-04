Три події світу. Конструктивне вето, нові надії на ОБСЄ та Brexit з продовженням

Конгресмени у США подолали вето Дональда Трампа на військовий бюджет 2021 року

ОБСЄ очолила Швеція та її міністр закордонних справ Анн Лінде. Велика Британія після оформлення розлучення з ЄС стикається з новим імпульсом у прагненні Шотландії до незалежності.

Вето Дональда Трампа на асигнування на потреби оборони у 2021 році було подолане Конгресом, і законодавчий акт вже вступив у дію. З одного боку, можна говорити про падіння впливу 45-го президента США на Республіканську партію, з іншого – про прагматичні двопартійні підходи та продовження боротьби проти спорудження NordStream2. Норвезька компанія Det Norske Veritas відмовилася сертифікувати другу чергу «Північного потоку», що наблизило газопровід до перетворення на найдовшу та найдорожчу купу брухту у європейських водах. Можна лише вітати позицію американських законодавців, які у дусі гібридного протистояння «зашили» санкції проти NordStream2 до оборонного законодавства.

Анн Лінде

Традиційно на початку року змінився головуючий у ОБСЄ. У 2021 році ним стала Швеція, міністр закордонних справ якої Анн Лінде свій перший візит здійснить в Україну вже цього місяця. Цікаво, чи відвідає вона зону ООС, як це вже зробило чимало європейських політиків та дипломатів, щоб на власні очі побачити, як розвивається конфлікт на Донбасі. Нагадаю, що протистояння на сході України є найбільшим у Європі за останні 20 років, а конфлікт на Південному Кавказі має ознаки міждержавного, а не гібридного. Нагадаю, що у Києві минулого року обережно говорили про «миротворців ОБСЄ», і ситуація на Донбасі сприятиме відновленню цієї дискусії.

Стенлі Джонсон / Фото: Getty

Велика Британія зустріла 2021 рік поза межами Європейського Союзу, подарувавши кілька годин тріумфального настрою прем’єру Борису Джонсону. Компромісом між Брюсселем та Лондоном можна буде насолоджуватися щонайменше до березня, коли торговельну угоду між Британією та ЄС розглядатиме Європейський Парламент. До речі, батько британського прем’єра, 80-річний Стенлі Джонсон, який був противником Brexit, оперативно отримав громадянство Франції. Втім, куди більшою проблемою, ніж порозуміння всередині родини, для Бориса Джонсона може стати ситуація з Шотландією. Brexit дає новий імпульс прагненню Единбургу до незалежності, про що відверто заявляє перший міністр Шотландії Нікола Стерджен. Вона зустріла новий рік обіцянкою повернути Шотландію до складу Європейського Союзу.

Євген МАГДА, Інститут світової політики